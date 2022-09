Droit TV du mondial Qatar 2022, la RTS et New World TV officialisent leur contrat… « La FIFA a suivi cette négociation depuis les pourparlers, la signature et l’exécution ... » (Me Louis Biyao)

Une délégation de la radiodiffusion télévision nationale sénégalaise (RTS) s’est rendue à Lomé (Togo) dans le cadre d’une rencontre officielle avec la direction générale de New World TV, la société adjudicataire des

droits de diffusion en Afrique subsaharienne, auprès de la FIFA. Une manière d’officialiser le bail qui lie les deux parties s’agissant des droits de retransmission de la prochaine coupe du monde de football Qatar 2022 (20 novembre au 18 décembre.)



D’emblée, Me Louis Biyao, l'avocat de New World TV précisera que dans le cadre du supposé contentieux entre le groupe e-media et New World « l’assignation qui a été annoncée n’est pas encore parvenue à New World TV. »



Ensuite Me Biyao de rajouter que : « La FIFA a aussi approuvé le démarrage des négociations entre la RTS et New World TV. Elle a suivi cette négociation depuis les pourparlers, la signature et l’exécution approuvée formellement. »



Pour cette édition 2022 du mondial, Oumar Nguébane, le conseiller du directeur général de la RTS sur les droits de retransmission, annonce un package exclusif que la RTS a négocié et obtenu… « Nous avons les droits TV, habituellement c’est ce que nous avions. Mais cette fois-ci, New World nous a donné les droits radios en exclusivité. Nous avons aussi pour la première fois les droits digitaux géo bloqués sur le territoire du Sénégal. Nous avons aussi les droits sur le Replay, les Highlights. Donc, c’est un package auquel il faut ajouter l’organisation des Fan Zone. »



Au-delà de ce contrat qui concerne la diffusion du mondial Qatari, Kolani Nimonka, le directeur général New World TV, envisage sérieusement une collaboration plus élargie avec la RTS en commençant par la formation. « La RTS a une certaine compétence, une certaine expérience, donc dans le cadre de cette collaboration, il y aura bien évidemment des formations dont nous pouvons bénéficier dans le cadre du renforcement de capacité et de la mise à niveau de nos collaborateurs… »