Drame nocturne à Louga : un amant surpris chez sa copine mariée attaque le mari à coups de machette.

Le calme habituel du village de Torodio, dans la commune de Thiamène (département de Louga), a été brisé par une affaire de mœurs qui a failli virer au drame. Dans la nuit, un jeune homme, D.S., s’est introduit dans la chambre de la femme de son voisin, avant de tomber nez à nez avec l’époux, S.B. Ce qui s’annonçait comme une visite clandestine a rapidement tourné à la violence, rapportent les sources de L’Observateur.



Il était environ 22 heures lorsque D.S., soupçonné d’entretenir une liaison avec la femme de S.B., a profité de l’obscurité pour rejoindre la maison de ce dernier. Pensant que son voisin était absent, il s’est introduit sans frapper dans la chambre conjugale. Mais contre toute attente, S.B. était présent. Pris de court par cette intrusion, l’époux se leva, mais D.S., paniqué, sortit une machette et le frappa à plusieurs reprises, causant de graves blessures.



La victime, grièvement touchée, s’est effondrée au sol, perdant beaucoup de sang. Profitant de l’obscurité, D.S. a réussi à prendre la fuite. S.B. a été évacué d’urgence au centre de santé de Coki, où un certificat médical a attesté une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours.



Dès lors, S.B. a déposé plainte, affirmant avoir formellement identifié son agresseur, qui n’était autre que son voisin. « Je lui avais déjà mis en garde à propos de sa relation avec ma femme, mais il s’est entêté. » Cette nuit-là, il m’a attaqué avec une machette, a-t-il déclaré aux gendarmes.



Malgré les dénégations de D.S., qui a affirmé que l’obscurité avait semé la confusion quant à son identité, un témoin a corroboré la version de S.B., ayant vu le jeune homme entrer chez son voisin cette nuit-là. Arrêté et inculpé pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 10 jours, D.S. a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Louga.