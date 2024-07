Drame maritime aux larges des côtes mauritaniennes: L’ancien PM Amadou Bâ se prononce

L’ancien premier ministre Amadou Bâ s’estime profondément triste après avoir appris le drame survenu au large des côtes mauritaniennes, où 89 de nos frères et sœurs ont perdu la vie en tentant de rejoindre l’Europe. Un drame selon l’ancien premier ministre qui rappelle cruellement les dangers de la migration irrégulière et les conditions inhumaines auxquelles sont confrontés ceux qui choisissent cette voie désespérée.



Amadou Ba, dan sons message alerte : « il est de notre devoir de créer des conditions de vie dignes, des opportunités économiques et des structures de soutien qui dissuadent nos jeunes de se lancer dans de telles aventures périlleuses » juge t-il adressant ses condoléances et toute sa solidarité aux familles peinées.



Amadou Ba invite à rester unis dans la peine et l’action pour « changer ensemble cette sombre réalité ». Pour rappel, la pirogue, partie il y a quelques jours de notre frontière avec la Gambie, transportait 170 passagers. Il y avait 9 survivants, dont une fillette de 5 ans.