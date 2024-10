Drame au cœur de Mbour : Quand un caleçon déchiré mène à la violence entre deux partenaires homosexuels

Un affrontement sanglant entre deux hommes a récemment secoué le quartier Thiocé de Mbour, mettant en lumière une affaire mêlant homosexualité, accusations de vol et violences. Poursuivis pour actes contre nature et voie de fait, A.B. Niang, un infirmier, et son partenaire M. Fall, seront fixés sur leur sort mardi prochain au tribunal de grande instance.



Les événements se sont déroulés dans un contexte pour le moins inhabituel. A.B. Niang a déclaré au juge avoir renoncé à ses avances envers M. Fall, en raison de l’état déplorable de son caleçon, déchiré par derrière. Cette situation a suscité la colère de M. Fall, qui, après avoir été repoussé, a accusé son partenaire de lui avoir volé 30 000 FCFA, une somme laissée sur le réfrigérateur de sa chambre.





D’après L’Observateur, l’altercation a rapidement dégénéré dans la rue, les deux hommes se livrant à une violente bataille, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers pour les séparer. Les tensions sont d’autant plus vives que M. Fall, récemment condamné à six mois de prison ferme pour des faits similaires, se retrouve une nouvelle fois devant la justice. Contrairement à leur première rencontre où des rapports sexuels avaient eu lieu, M. Fall nie cette fois avoir entretenu de relations sexuelles avec l’infirmier, ce dernier ayant fait preuve d’un dégoût manifeste à cause de l’état du caleçon.



Interrogé par les enquêteurs, M. Fall a affirmé son statut d’homosexuel tout en accusant son partenaire de vol. A.B. Niang, bien que d’abord réticent à admettre les accusations de son coaccusé, a finalement reconnu que sa décision de ne pas avoir de rapports sexuels avec M. Fall était motivée par le déchirement de son caleçon, ce qui lui avait coupé l’envie d’agir.



Le président du tribunal de Mbour a sévèrement admonesté les deux hommes, notamment A.B. Niang, qui est marié et père de famille. Le procureur de la République a demandé l’application stricte de la loi, laissant planer un suspense insoutenable sur la décision à venir du tribunal, prévue pour le 22 octobre 2024.