Drame à Malicounda : Un enfant âgé de 12 ans tue son oncle!

Une histoire recambolesque à la fois pathétique, s'est produite à Takhoum Sérère dans la commune de Malicounda. L'affaite a eu lieu le lendemain de la Tabaski, et selon des informations glanées par Dakaractu Mbour, les protagonistes, une fois arrivés aux champs, ont eu une dispute qui a mal tourné. Mohamed Diom la victime, ayant pris le dessus sur Serigne Mor Gassama, va recevoir de ce dernier un piquet en fer sur la nuque. Vu la gravité de la blessure, il sera évacué à l'hôpital de Grand Mbour.



Selon notre source, Serigne Mor Gassama (neveu) l'auteur et Mohamed Gassama ( oncle) sont deux amis inséparables qui, depuis leur tendre enfance, partageraient le même lit.



La responsabilité des structures de santé ???



D'après les recoupements de Dakaractu Mbour, l'on est tenté de se poser moult questions. Manque de professionnalisme ou de plateaux modernes ou tout simplement laxisme?



Selon nos sources, Mohamed Diom est passé par tous les hôpitaux de Mbour de 10h à 18h sans recevoir le plus petit soin.



Le jeune Serigne Mor Gassama neveu et auteur du crime a été présenté ce vendredi 15 juillet au procureur du tribunal de grande instance de Mbour...