Dougar/litige foncier : les populations s'insurgent contre Peacock Investments, et fustigent l'attitude des autorités locales

Après un point de presse tenu le 13 Août dernier, les populations de Dougar, localité située dans la commune de Diamniadio, ont battu le macadam ce 23 août 2020, pour dénoncer les agissements du promoteur immobilier Peacock Investments et pour fustiger le comportement de l'armée. En effet, c'est un litige foncier vieux de 10 ans qui oppose les populations des 7 villages de Dougar et Peacock Investments. Située non loin de l'AIBD et du pôle urbain de Diamniadio, les populations de cette localité, se sont vues dépouiller de leurs terres aux profit des Marocains de Peacock Investments et regrettent-ils "avec la complicité de l'armée nationale. Depuis l'avènement des grands projets de l'État, nos champs que nous cultivions jadis ont été attribués à des promoteurs, le tout dans une passivité déconcertante de la puissance publique. Nous avons écrit à qui de droit, mais jusqu'à présent rien n'est fait », a déclaré Daouda Faye, président des impactés de Dougar. Même son de cloche chez Souleye Diouf, habitant de Dougar qui lui se désole du comportement de l'administration qui "préfère donner des terres à des étrangers plutôt qu'à des résidents qui n'ont que l'agriculture pour survivre."

Selon la mandataire des populations, Mme Diop Ndour : « Dougar n'a jamais été attribué à Peacock Investments. Ils parlent d'une indemnisation de 500 millions, mais ils vont indemniser qui? « Se demande-t-elle. Après avoir dénoncé le comportement de l'armée et interpellé la hiérarchie militaire, Mme Diop Ndour va plus loin en accusant directement, le maire de Diamniadio, les services du domaine, la DESCOS et le préfet du département de Rufisque de complicité dans cette affaire. Les populations interpellent donc l'État car si rien n'est fait, disent-elles, « nous allons affronter l'armée... »