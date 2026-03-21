Kaolack- Prière de Korité: L'imam ratib, Serigne Babacar Kane dénonce la montée de la violence dans les pays musulmans

Prononçant son sermon à l’occasion de la prière de la fête de l’Aïd El fitr communément appelée Korité, l'imam ratib de Kaolack, Serigne Babacar Sy Kane, a dénoncé la montée de la violence en Iran et dans d’autres pays du monde musulman. ''Vous avez tous vu ce qui se passe au niveau international avec la guerre entre l'Iran, l'Israël et les États Unis. Des pays musulmans qui sont bombardés alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce conflit. Ce qui a amené tout celà c'est le mutisme de ceux qui doivent parler.

Tous les musulmans sont des frères. Nous devons, par conséquent, apporter notre soutien, sous toutes ses formes, à tous les musulmans en difficulté. Mais ceux qui doivent parler n'ont rien dit par rapport à cette situation et ça risque de dégénérer, si on reste là à ne rien faire'', a-t-il déploré.

Selon l'imam, les conséquences de cette guerre seront néfastes surtout pour les pays du tiers monde. ''Si cela continue comme ça, il y aura des conséquences surtout avec la montée du prix de l'essence, des denrées alimentaires. Et c'est les pays sous-développés qui vont souffrir le plus. Donc prions pour que cela s'arrête là'', a t'il conclu.

Rappelons que le gouvernement était représenté par le gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, accompagné des chefs des services régionaux.

Fallou Gallass Sylla