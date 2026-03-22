Qatar: six morts dans un accident d'hélicoptère (autorités)

Six personnes ont été tuées dans un accident d'hélicoptère dans les eaux territoriales du Qatar et une personne est portée disparue, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur sur X.
Le ministère de la Défense avait indiqué quelques heures plus tôt qu'un hélicoptère s'était écrasé après un "dysfonctionnement technique" lors d'un "vol de routine", sans préciser le type d'appareil ni la nature de la mission.
Le ministère de la Défense avait indiqué quelques heures plus tôt qu'un hélicoptère s'était écrasé après un "dysfonctionnement technique" lors d'un "vol de routine", sans préciser le type d'appareil ni la nature de la mission.
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