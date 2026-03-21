Korité : Ousmane Sonko prône la responsabilité collective et le respect des divergences démocratiques


Korité : Ousmane Sonko prône la responsabilité collective et le respect des divergences démocratiques
À l’occasion de la prière de la Korité, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message axé sur la responsabilité collective et les valeurs démocratiques.
Dans son intervention, il a souligné que l’action du gouvernement est menée dans l’intérêt de l’ensemble des Sénégalais. « Si les résultats sont bons, ils profitent à tout le peuple, s’ils sont mauvais, ils impactent également tous les citoyens », a-t-il déclaré, insistant sur le caractère inclusif de la gouvernance.
Le chef du gouvernement est également revenu sur la question des divergences politiques, qu’il considère comme inhérentes à toute démocratie. Selon lui, il est normal que les membres d’une même société n’aient pas les mêmes opinions.
Dans cette dynamique, Ousmane Sonko a plaidé pour la création et le renforcement d’espaces de liberté politique et d’association. Il a estimé que ces cadres doivent permettre à chaque citoyen d’exprimer ses désaccords librement, sans que cela ne débouche sur des tensions ou des conflits.
 
Amadou Koundour 
Autres articles
Samedi 21 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
UGB : La CESL maintient son mot d’ordre de grève et appelle les étudiants à rester chez eux

UGB : La CESL maintient son mot d’ordre de grève et appelle les étudiants à rester chez eux - 21/03/2026

DIOURBEL/ Balla Moussa Fofana ( Ministre ) :« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche »

DIOURBEL/ Balla Moussa Fofana ( Ministre ) :« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche » - 21/03/2026

Kaolack- Prière de Korité: L'imam ratib, Serigne Babacar Kane dénonce la montée de la violence dans les pays musulmans

Kaolack- Prière de Korité: L'imam ratib, Serigne Babacar Kane dénonce la montée de la violence dans les pays musulmans - 21/03/2026

Thiès- Imam Tafsir Ndiour tire sévèrement sur certains députés:

Thiès- Imam Tafsir Ndiour tire sévèrement sur certains députés: " il y en a qui ne méritent pas le vocable honorable". - 21/03/2026

‎Korité à Kolda : Homosexualité, supporters emprisonnés, éducation des jeunes, internet et foi au menu du sermon de l’imam.

‎Korité à Kolda : Homosexualité, supporters emprisonnés, éducation des jeunes, internet et foi au menu du sermon de l’imam. - 21/03/2026

Forum Amérique latine-Afrique de Bogota : Aminata Touré co-préside un dialogue de haut niveau sur l’investissement public mondial

Forum Amérique latine-Afrique de Bogota : Aminata Touré co-préside un dialogue de haut niveau sur l’investissement public mondial - 20/03/2026

Washington autorise vente et livraison du pétrole iranien stocké sur des navires

Washington autorise vente et livraison du pétrole iranien stocké sur des navires - 20/03/2026

Médinatou Dieylani- Prière de Korité : La situation actuelle du pays et la crise des valeurs au menu du sermon de l'imam Omar Ndiaye

Médinatou Dieylani- Prière de Korité : La situation actuelle du pays et la crise des valeurs au menu du sermon de l'imam Omar Ndiaye - 20/03/2026

L'improbable voie de sortie pour Washington et Israël en Iran

L'improbable voie de sortie pour Washington et Israël en Iran - 20/03/2026

Livre Bleu 2 : des avancées notables, mais des défis persistants dans l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal

Livre Bleu 2 : des avancées notables, mais des défis persistants dans l’accès à l’eau et à l’assainissement au Sénégal - 20/03/2026

Trump accuse les pays de l'Otan d'être des

Trump accuse les pays de l'Otan d'être des "lâches" - 20/03/2026

Justice : Abdou Nguer recouvre la liberté après une condamnation à 6 mois dont un mois ferme

Justice : Abdou Nguer recouvre la liberté après une condamnation à 6 mois dont un mois ferme - 20/03/2026

Korité-Mosquée Omarienne : le ministre Cheikh Tidiane Dièye magnifie un sermon axé sur l’éducation

Korité-Mosquée Omarienne : le ministre Cheikh Tidiane Dièye magnifie un sermon axé sur l’éducation - 20/03/2026

Niacoulrab : 108 kg de chanvre indien saisis, un réseau de narcotrafic démantelé

Niacoulrab : 108 kg de chanvre indien saisis, un réseau de narcotrafic démantelé - 20/03/2026

Mbacké : un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol de moto à Darou Salam

Mbacké : un agresseur à la machette arrêté après une tentative de vol de moto à Darou Salam - 20/03/2026

Candidature de Macky Sall au poste de SG de l'ONU : le Khalife de Médina Baye bénit l'initiative...

Candidature de Macky Sall au poste de SG de l'ONU : le Khalife de Médina Baye bénit l'initiative... - 20/03/2026

Décision de la CAF contre le Sénégal : L’AFP exprime son indignation et soutient le recours du Sénégal devant le TAS

Décision de la CAF contre le Sénégal : L’AFP exprime son indignation et soutient le recours du Sénégal devant le TAS - 20/03/2026

Préparatifs de la Korité à Kolda : Entre crise économique et large disponibilité des denrées... ‎

Préparatifs de la Korité à Kolda : Entre crise économique et large disponibilité des denrées... ‎ - 19/03/2026

Korité et flambée du prix de la viande de mouton : Le député El Hadji Ousmane Fall adresse une question écrite au gouvernement

Korité et flambée du prix de la viande de mouton : Le député El Hadji Ousmane Fall adresse une question écrite au gouvernement - 19/03/2026

Korité 2026 : La famille Omarienne prie ce vendredi

Korité 2026 : La famille Omarienne prie ce vendredi - 19/03/2026

Guerre au Moyen-Orient: l'OMC prévoit un fort ralentissement du commerce mondial de marchandises en 2026

Guerre au Moyen-Orient: l'OMC prévoit un fort ralentissement du commerce mondial de marchandises en 2026 - 19/03/2026

Trump assure avoir demandé à Netanyahu de ne plus frapper les infrastructures énergétiques en Iran

Trump assure avoir demandé à Netanyahu de ne plus frapper les infrastructures énergétiques en Iran - 19/03/2026

Trump dit qu'il ne

Trump dit qu'il ne "déploie pas de troupes" en Iran - 19/03/2026

La flambée de l'énergie pose des risques sérieux en matière d'inflation, souligne le FMI

La flambée de l'énergie pose des risques sérieux en matière d'inflation, souligne le FMI - 19/03/2026

Limogeage du patron de l'ARP : Le député Tahirou Sarr dénonce et parle de « dérive autoritaire »

Limogeage du patron de l'ARP : Le député Tahirou Sarr dénonce et parle de « dérive autoritaire » - 19/03/2026

Mbour : plus de 800 kg de chanvre indien saisis, un réseau structuré démantelé

Mbour : plus de 800 kg de chanvre indien saisis, un réseau structuré démantelé - 19/03/2026

Affaire Softcare : Le Dr Moussa Diallo relevé de ses fonctions à l’inspection pharmaceutique

Affaire Softcare : Le Dr Moussa Diallo relevé de ses fonctions à l’inspection pharmaceutique - 19/03/2026

L'Iran veut que l'Allemagne

L'Iran veut que l'Allemagne "clarifie" le rôle de la base américaine de Ramstein dans la guerre - 19/03/2026

Washington songe à lever ses propres sanctions sur le pétrole iranien, en pleine guerre avec Téhéran

Washington songe à lever ses propres sanctions sur le pétrole iranien, en pleine guerre avec Téhéran - 19/03/2026

Affaire des

Affaire des "ports africains": ce que la justice reproche à Vincent Bolloré - 19/03/2026

RSS Syndication