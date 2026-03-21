Korité : Ousmane Sonko prône la responsabilité collective et le respect des divergences démocratiques

À l’occasion de la prière de la Korité, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message axé sur la responsabilité collective et les valeurs démocratiques.
Dans son intervention, il a souligné que l’action du gouvernement est menée dans l’intérêt de l’ensemble des Sénégalais. « Si les résultats sont bons, ils profitent à tout le peuple, s’ils sont mauvais, ils impactent également tous les citoyens », a-t-il déclaré, insistant sur le caractère inclusif de la gouvernance.
Le chef du gouvernement est également revenu sur la question des divergences politiques, qu’il considère comme inhérentes à toute démocratie. Selon lui, il est normal que les membres d’une même société n’aient pas les mêmes opinions.
Dans cette dynamique, Ousmane Sonko a plaidé pour la création et le renforcement d’espaces de liberté politique et d’association. Il a estimé que ces cadres doivent permettre à chaque citoyen d’exprimer ses désaccords librement, sans que cela ne débouche sur des tensions ou des conflits.
Amadou Koundour
Autres articles
-
UGB : La CESL maintient son mot d’ordre de grève et appelle les étudiants à rester chez eux
-
DIOURBEL/ Balla Moussa Fofana ( Ministre ) :« une jeunesse sans spiritualité est une proie facile à la débauche »
-
Kaolack- Prière de Korité: L'imam ratib, Serigne Babacar Kane dénonce la montée de la violence dans les pays musulmans
-
Thiès- Imam Tafsir Ndiour tire sévèrement sur certains députés: " il y en a qui ne méritent pas le vocable honorable".
-
Korité à Kolda : Homosexualité, supporters emprisonnés, éducation des jeunes, internet et foi au menu du sermon de l’imam.