Korité : Ousmane Sonko prône la responsabilité collective et le respect des divergences démocratiques

À l’occasion de la prière de la Korité, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message axé sur la responsabilité collective et les valeurs démocratiques.

Dans son intervention, il a souligné que l’action du gouvernement est menée dans l’intérêt de l’ensemble des Sénégalais. « Si les résultats sont bons, ils profitent à tout le peuple, s’ils sont mauvais, ils impactent également tous les citoyens », a-t-il déclaré, insistant sur le caractère inclusif de la gouvernance.

Le chef du gouvernement est également revenu sur la question des divergences politiques, qu’il considère comme inhérentes à toute démocratie. Selon lui, il est normal que les membres d’une même société n’aient pas les mêmes opinions.

Dans cette dynamique, Ousmane Sonko a plaidé pour la création et le renforcement d’espaces de liberté politique et d’association. Il a estimé que ces cadres doivent permettre à chaque citoyen d’exprimer ses désaccords librement, sans que cela ne débouche sur des tensions ou des conflits.

Amadou Koundour