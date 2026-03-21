Thiès- Imam Tafsir Ndiour tire sévèrement sur certains députés: " il y en a qui ne méritent pas le vocable honorable".

À la suite de la prière de l'Aïd El Fitr, l'imam ratib de la grande mosquée de Moussanté à Thiès, Tafsir Babacar Ndiour, s'est prononcé sur des faits liés à l'actualité.

En effet, l'imam de la grande mosquée Moussanté a d'abord dénoncé les dérives qui sont présentement notées sur les réseaux sociaux, avec notamment le comportement de ceux qui s'auto-proclament influenceurs ou journalistes et qui passent tout leur temps à dire du mal sur leurs prochains. Il n'a pas manqué de s'insurger contre ceux qui se permettent de porter des accusations ou des paroles déplacées à l'endroit du président de la République. " Le président de la République est au dessus de toutes les contingences, de tous, même de ceux qu'on prétend défendre, onc celui qui l'incarne on lui doit respect et considération", a-t-il lancé.

Sur le comportement de certains députés

Selon lui, " le député n'est pas un intouchable et il ne peut pas tout dire". À l'en croire, le problème avec certains députés, c'est la façon dont ils ont été élus. " Ils ont été élus à travers la liste nationale....Une individu qui ne connaît rien sur la politique, qui ne connaît rien sur la vie publique, sur l'économie, alors on le choisit parce qu'il est un ami, un cousin, une tante etc...alors ce député là ne pourra rien apporter sur la table qui peut aider à développer un pays", a-t-il renchéri.

Poursuivant, le religieux d'ajouter. " Un député doit être éduqué, c'est pourquoi on l'appelle honorable...mais s'il se permet de piétiner les normes, il peut devenir un minable. Il y en a qui méritent pas le vocable honorable...", a-t-il lancé.

Dans son sermon, l'imam a dénoncé l'utilisation de l'argent des jeux de hasard et de l'alcool dans les fonds publics. S'agissant de la délocalisation de la fête de l’Indépendance à Thiès, il a sa salué l'initiative, mais a tenu à se féliciter des efforts du président Idrissa Seck dans le cadre de la réalisation des chantiers de Thiès...