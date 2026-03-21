UGB : La CESL maintient son mot d’ordre de grève et appelle les étudiants à rester chez eux

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a, dans un communiqué rendu public ce samedi, confirmé le maintien de son mot d’ordre de grève à l’Université Gaston Berger (UGB). Elle dénonce l’absence totale de réponse des autorités compétentes à ses revendications.



Faisant suite à un précédent communiqué, la CESL rappelle qu’un ultimatum avait été adressé aux autorités afin d’obtenir des réponses concrètes aux propositions formulées dans le cadre d’une sortie de crise. Cet ultimatum est désormais arrivé à échéance sans qu’aucune suite favorable n’ait été donnée.



Face à ce silence institutionnel, la coordination estudiantine dénonce une « indifférence inouïe » de la part des responsables concernés et réaffirme sa ligne de conduite : la grève est maintenue, et l’ensemble des étudiants est appelé à rester chez eux jusqu’à nouvel ordre.



La CESL avertit par ailleurs qu’elle se réserve le droit de mobiliser « tout son arsenal de lutte syndicale » pour contraindre les autorités à rétablir les étudiants dans leurs droits. Une formulation qui laisse présager une escalade du mouvement si le dialogue continue de faire défaut.