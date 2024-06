Doudou Wade sans gants : « Le SG du PDS n’est plus dans les aptitudes (…) Certains, par des moyens illégaux, sont en train de saborder le parti… »

C’est d’abord la démission de l’ancienne présidente de la fédération des femmes du Pds qui ne lui a pas plu. En effet, Doudou Wade regrette le départ de Woré Sarr qui a claqué la porte après qu’elle a constaté « une décision unilatérale » de l’écarter. Pour l’ancien parlementaire libéral, Woré Sarr a été poussée à la démission. « C’est ce qui est une catastrophe. J’attire l’attention de mon parti depuis longtemps. Aujourd’hui, je pense qu’il est assez avisé. Je répète que ce parti a un secrétaire général qui est Me Abdoulaye Wade. Ce n’est pas à lui de donner les instructions car notre SG est bien là et vivant… », a indiqué Doudou Wade dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.



En effet, l’ancien député libéral estime que son SG qui n’a plus toutes les possibilités physiques de faire ce qu’il faisait. Et c’est à ce niveau que la réflexion doit être menée pour voir dans quelle mesure le décharger. « Woré Sarr a tout donné pour le parti. Elle n’aurait pas du démissionner. Je l’ai eu au téléphone et je sais qu’elle est profondément atteinte.







L’authenticité de la signature d’Abdoulaye Wade…







Selon Doudou Wade, le parti se pose des questions depuis deux ans, sur l’authenticité de la signature de l’ancien président Abdoulaye Wade, actuel secrétaire général du parti démocratique sénégalais. « Nous avons dit qu’à un certain âge, on ne peut plus avoir la même main. Au mois de décembre dernier, nous nous sommes réunis pour élire la présidente nationale des femmes du parti. Une élection, c’est organisation interne politique. Ce n’est ni le secrétariat national ni le bureau politique ou le secrétaire national qui a l’autorité de choisir qui il veut et aux endroits voulus. Mais la fédération nationale des femmes est une instance élective… », a précisé Doudou Wade fustigeant le fait de se lever un bon matin et se référer à des articles pour assurer la nomination à quelqu’un pour une fonction élective. « Cet acte, ce n’est pas Abdoulaye Wade, du point de vue scientifique, pas lui en tant que juriste et encore moins en tant que politique », martèle encore l’ancien parlementaire qui reconnaît que l’actuel secrétaire général du Pds n’a plus les aptitudes de diriger le parti qu’il a construit et façonné et qui l’a mis dans un conformisme spécifique qui fait que les militants du parti sont bien distingués. Doudou Wade ne s’en limitera pas à ce niveau d’analyse profonde du parti auquel il revendique plus que jamais l’appartenance.



En effet, il estime que certains se sont aujourd’hui « saisis » du parti et par des contours et des contournements et des moyens illégaux, sont en train de saborder le parti. Cependant, il note que des personnes se lèvent pour exiger le respect de la démocratie dans le parti et des textes qui sont chers au secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade.