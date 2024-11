Double Meurtre à Pikine / Me Babacar Niang: "Il Faut Entendre les Accusés sur le Fond avant de les Placer sous Contrôle Judiciaire"

L’Observateur s’est entretenu avec Me Babacar Niang, agrégé des facultés de droit, qui analyse les subtilités du système judiciaire sénégalais dans le contexte du double meurtre de Pikine. Il affirme: "Avant qu’une personne ne soit placée sous contrôle judiciaire, elle doit être entendue en profondeur sur le fond des accusations."



Me Niang souligne que la libération de Nabou Laye, bien que controversée, repose sur un principe juridique essentiel: l’insuffisance de preuves. Il invite les autorités à considérer cette question sous l’angle de la protection des droits humains et de l’équité. "Il est de la plus haute importance que la justice ne perde pas de vue l’impact des décisions sur la société", dit-il à L’Observateur.



Les propos de Me Niang mettent en lumière un dilemme qui divise la société. La justice doit-elle agir rapidement au risque de commettre des erreurs, ou bien prendre le temps nécessaire pour assurer un jugement équitable? Ces réflexions juridiques sont d’autant plus cruciales que l’affaire de Pikine continue de secouer l’opinion publique.

"La présomption d’innocence n’est pas un concept théorique"



Pour Me Niang, le respect des droits de l’accusé doit être prioritaire. « Avant qu’une personne ne soit placée sous contrôle judiciaire, il faudrait qu’elle soit entendue sur le fond », insiste-t-il. Il s’inquiète des décisions prises sans base solide et évoque un risque de « dérives judiciaires » qui pourrait miner la confiance du public dans le système.



Un plaidoyer pour la rigueur judiciaire



L’avocat souligne que la mise en liberté de Nabou Laye, bien que controversée, s’inscrit dans le respect de la présomption d’innocence. Cependant, il met en garde contre les procédures expéditives qui pourraient entraîner des injustices. « Les droits de chaque citoyen doivent être protégés, peu importe la pression sociale ou médiatique », conclut-il.



L'Observateur rappelle que cette affaire reste un exemple frappant des défis auxquels fait face la justice sénégalaise, avec une société en quête de transparence et d’équité.