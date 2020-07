Dons de moutons de l’Ambassade d’Israël : l’Imam Dame Ndiaye défend la dignité de « Al Qods » face aux envies de la vie

L’Imam Dame Ndiaye est très en colère contre ceux qui « marchandent » la dignité de l’Islam et de l’État Palestinien contre les plaisirs de la vie. Il a dénoncé la présence de dignitaires musulmans à l’’Ambassade d’Israël à Dakar lors de la cérémonie de « Don de mouton 2020 », du lundi 11 juillet 2020. Le Président de l’Association des Imams et Oulémas du Sénégal avait dénoncé cet acte lors du Forum de Jérusalem organisé par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne.







Joint par téléphone, l’Imam Ndiaye est revenu sur cette déclaration. Loin de vouloir entretenir une polémique avec qui que ce soit, il a tenu à mettre à nu des pratiques qui n’honore pas la religion musulmane, a-t-il dit.







Selon lui, la dignité de nos frères musulmans vaut plus que ces plaisirs de la vie.







« Nous n’avancerons aucun nom, mais qu’un musulman se déplace au niveau de l’Ambassade d’Israël pour recevoir un mouton de Tabaski, alors que de l’autre côté leur armée massacre des milliers de musulmans, cela est consternant », a dit l’Imam.









Le président de la LIPS a appelé le peuple sénégalais à soutenir la cause palestinienne et à renouveler son allégeance à la bienheureuse mosquée Al-Aqsa.



Il a aussi invité les sénégalais à faire la différence entre la ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal et l'Association des Imams et Oulémas du Sénégal.