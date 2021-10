Dispositif sécuritaire au Gamou de Médina Baye et de Léona Niassène : Les assurances du directeur général de la police.

En prélude au Gamou, le directeur général de la police a été reçu par les khalifes de Médina Baye et de Léona Niassène.



Seydou B. Yague a rassuré les chefs religieux quant au renforcement du dispositif sécuritaire avant, pendant et après le Maouloud.



La police compte déployer cette année plus de 800 éléments au Gamou de Médina Baye.



À noter que la cité religieuse de Médina Baye accueille chaque année des milliers fidèles venus des différentes régions du Sénégal et de l'étranger (États-Unis, Canada, France, Belgique, Nigéria, Niger, Mauritanie etc...)