Disparition mystérieuse de Didier Badji et Fulbert Sambou/ Ousmane Sonko promet: « la lumière sera faite… »

Pour le leader du Pastef Ousmane Sonko, il peut pardonner personnellement ce qu’il a subi avec le précédent régime. Par contre, la justice sera rendue sur tout ce que les sénégalais ont enduré : « je précise que notre responsabilité est de rendre justice aux sénégalais. On ne dira pas que les disparitions de Fulbert Sambou et Didier Badji ne seront pas tirées au clair », a promis Ousmane Sonko devant les jeunes et les responsables du Pastef à l’occasion de la conférence sur le thème : « apport de la jeunesse dans le PROJET ».