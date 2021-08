Disparition : L'international sénégalais, Henry Camara, a perdu sa mère...

L'ancien footballeur international sénégalais, Henri Camara, a perdu sa mère, répondant au nom Fanta Kourouma. La nouvelle s'est répandue dans la nuit du dimanche 1 au lundi 2 août. Sur le compte Instagram officiel du joueur, on peut y voir des photos en noir et blanc publiées avec la disparue dessus, en guise de deuil. Une triste nouvelle pour le meilleur buteur de l'équipe nationale de football (29 unités.) Après la perte de son ex partenaire et ami d'enfance, Pape Bouba Diop, Henry est à nouveau touché par la perte d'un être cher.

La rédaction de Dakaractu s'associe à la douleur et présente ses condoléances à la famille éplorée.