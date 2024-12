Diplomatie / Séjour au Qatar : BDF partage sa vision du Sénégal au Forum de Doha

Le chef de l’État Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui est hors du pays depuis le 4 décembre, a participé ce dimanche à la clôture du Forum de Doha au Qatar. Dans sa communication le président de la République a partagé sa vision du Sénégal avec la résilience et l'ouverture des jeunes au monde.



"Le Président Bassirou Diomaye Faye a clôturé son séjour à Doha en partageant ce matin, sur la scène du Forum de Doha , sa vision d’un Sénégal et d’une Afrique décomplexés, jeunes, résilients et ouverts au monde. Selon lui, malgré les défis, l’avenir doit s’écrire avec ambition et détermination", informe la cellule de communication de la Présidence à travers un post sur sa page X ( ex Twitter).



Le chef de l’État qui était en déplacement depuis le 4 décembre entre les Emirats Arabes Unis et le Qatar, devrait être de retour au Sénégal, au plus tard, ce lundi 9 décembre 2024.