Diomaye Faye crache ses vérités : « Il ne peut y avoir de Pro Diomaye et Pro Sonko, parce que je suis déjà Pro Sonko »

Le candidat de la coalition Diomaye President a levé l’équivoque sur cette prétendue relation hostile entre lui et son leader. Certains se donnaient plaisir en avançant qu’il y ’aurait des responsables politiques de Pastef favorables à Ousmane Sonko et d’autres au candidat. Ce qui est archi faux selon Bassirou Diomaye Faye qui, depuis Ziguinchor où il se trouve avec Ousmane Sonko, s’adresse aux populations massivement sorties. « Il n’y a pas de Pro Sonko et de Pro Diomaye parce que moi qui vous parle, je suis déjà Pro Sonko » a t-il confié en admirant le large sourire de son leader qui l’accompagne dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale.