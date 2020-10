Différend avec Cheikh Oumar Hanne : Pape Alé Niang et Mody Niang condamnés à 3 mois avec sursis, le tribunal se déclare incompétent pour juger Nafi Ngom Keïta.

Poursuivis pour « diffamation et complicité de diffamation » par Cheikh Oumar Hanne, le journaliste Pape Alé Niang et son complice présumé, Mody Niang ont été édifiés sur leur sort. Le jugement du procès qui les oppose au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche a été rendu, ce mardi.



Les deux ont été condamnés, à 3 mois de prison avec sursis et 200.000 FCFA d’amende par le tribunal correctionnel de Dakar. Par contre, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour juger l’ancienne directrice de l’Ofnac, Nafi Ngom Keïta, soupçonnée d'avoir fourni des documents au journaliste-chroniqueur de la SenTV.



Les prévenus et l'ancien directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) ont brillé par son absence devant la barre. Une affaire qui a pris ses racines dans la publication d'un rapport de l'Ofnac suivi de la publication du livre « Scandale au cœur de la République », par le journaliste-chroniqueur, Pape Alé Niang.