Diass / AIBD : LAS dans une dynamique d'augmenter ses interventions dans le domaine de la RSE.

Le gestionnaire de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar, Limak-Aibd-Summa (LAS) vient d’innover dans le domaine de la RSE au Sénégal en co-signant aujourd’hui avec RSE Sénégal et l’Ong Catholic Relief Service (CRS) un protocole d’accord tripartite visant à accompagner l’entreprise dans l’implémentation des lignes directrices de la norme ISO 26000 (norme qui définit comment les organisations peuvent et doivent contribuer au développement), dans son système de management. Il est attendu durant les trois prochaines années couvrant la durée du protocole plusieurs actions et projets de développement durable sur des domaines d’actions co-définis par LAS et ses parties prenantes dans le cadre d’un exercice de matérialité des enjeux.

LAS est chargée de l’exploitation commerciale et technique de l’Aéroport International Blaise Diagne. C’est une entreprise engagée dans la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) avec notamment une gouvernance marquée par l’obtention en 2019 d’une certification ISO 9001 version 2018 et en 2020 d’une certification ACA de niveau 2 (Bas Carbone).



Elle s’est fixée pour 2020 un autre engagement consistant à compléter son système de management intégré par des lignes directrices de la norme ISO 26000 aux fins de renforcer le dialogue avec les populations sur la base de projets structurants en lien avec les ODD. Il en est de même pour la certification ISO 14001 version 2015 dont l’objectif est fixé en 2021.

Catholic Relief Services a été créé en 1943 par la Conférence des Evêques Catholiques des États-Unis d’Amérique pour assister les pays d’outre-mer. Son siège se trouve à Baltimore aux États-Unis d’Amérique. La mission de CRS consiste à alléger la souffrance humaine, faire avancer le développement humain intégral, et promouvoir la charité et la justice dans le monde. Ainsi, CRS apporte son assistance sur la base des besoins, et non des croyances, des races ou des nationalités.



Les principaux domaines programmatiques de CRS pour l’Afrique de l’Ouest sont les suivants : Agriculture / moyens de subsistance intelligents et écologiques, Santé / Paludisme et cohésion sociale. L'Initiative RSE Sénégal, lancée en 2008 par le Cabinet CFPMI sarl, premier Cabinet spécialisé dans la RSE en Afrique de l'Ouest, a pour mission de promouvoir la Responsabilité Sociétale (RSE) auprès des entreprises du Sénégal et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette initiative vise quatre objectifs : Promouvoir la Responsabilité Sociétale (RSE) auprès des Entreprises et de leurs parties prenantes, susciter l'intérêt des pouvoirs publics et des collectivités locales à la mise en place de conditions favorables à la RSE-RSO, accompagner des modèles d'entreprises, des modèles d'organisations publiques et des modèles de développement économique intégrant la dimension RSE-RSO, asseoir une visibilité du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest dans le mouvement international de la RSE...