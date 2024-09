Diamniadio (Beintégné) : la DIC conduit Jérôme Bandiaky dans un domicile appartenant à Farba Ngom pour une perquisition.

L'enquête se poursuit à la suite de l'arrestation du sieur Jérôme Bandiaky alias Sniper. En effet, ce dernier a été conduit ce samedi par les enquêteurs de la DIC à Diamniadio, plus précisément à Beintégné, dans un domicile qui appartiendrait à Farba Ngom. Une perquisition a été effectuée sur place par les limiers et, d'après nos informations, les gens qui ont été trouvés sur les lieux ont déclaré qu'ils ne connaissent pas leur vis-à-vis (Jérôme Bandiaky). Interrogé, celui-ci a indiqué de son côté qu'il n'avait jamais mis les pieds dans cette maison et que lui aussi ne connaît pas du tout ces derniers. Joint par la rédaction de DakarActu, l'entourage de Farba Ngom a confirmé cette information relative à la perquisition de la maison tout en déplorant la descente musclée dans la demeure. « Des portes ont été défoncées et des portables confisqués au moment de la perquisition », a-t-il fait savoir tout en précisant qu'après cette opération, les téléphones ont été remis à leurs propriétaires. Et d'ajouter : « En plus, les policiers ne nous ont pas présenté de mandat de perquisition. » Finalement, suite à cette opération, Jérôme Bandiaky a été reconduit à la DIC…