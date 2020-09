Développement des PME : Aminata Assome Diatta prône la vulgarisation de la loi d'orientation.

Le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Aminata Assome Diatta a présidé, ce mardi 15 septembre 2020, l'atelier de vulgarisation de la loi d'orientation relative au développement des PME et le partage de son décret d'application.



Lors de son allocution, elle a tenu à rappeler que les PME sont au cœur du processus de croissance de tous les pays émergents. Pour Mme Diatta, cette loi traduit le dynamisme économique des pays émergents.



À cet effet, elle a rappelé que d'après le Recensement Général des Entreprises (RGE) de 2016 réalisé par l'ANSD, le tissu économique des entreprises au Sénégal est constitué à 99,8 % de PME avec une prédominance des entreprises du secteur informel.



Ainsi, le ministre du Commerce a noté que les PME traversent des difficultés qui ont pour nom accès au financement, coût élevé du crédit des institutions mutualistes, accès au marché, pression fiscale, accès au foncier entres autres.



Conscient des impératifs du développement d'un secteur privé national fort et dynamique, Aminata Assome Diatta a fait savoir que le président Macky Sall avait instruit le gouvernement de formuler une loi dans le sens du développement des PME et de la modernisation de l'économie.



Pour sa part, le secrétaire exécutif de l'OHADA, Mafal Fall, les entreprises petites et moyennes sont des entités commerciales par conséquent régies par le droit OHADA. Ainsi, Mafal Fall a renouvelé tout son intérêt à travailler en synergie avec la direction des PME. "Les PME ont été très impactées par cette crise sanitaire de la Covid-19. Et n'eût été les mesures de soutien prises par le gouvernement à travers un programme de résilience économique, la situation allait être plus difficile", a-t-il laissé entendre.