Deux drones ukrainiens ont été "neutralisés" et se sont "écrasés" à Moscou, affirme la Russie

La Russie a dit lundi avoir "neutralisé" deux drones ukrainiens à Moscou durant la nuit, affirmant avoir déjoué un "acte terroriste" de Kiev sur la capitale russe.



"Le matin du 24 juillet, une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste en utilisant deux drones sur des objets (situés) sur le territoire de la ville de Moscou a été stoppée", a déclaré le ministère russe de la Défense.



"Deux drones ukrainiens ont été neutralisés et se sont écrasés. Il n'y a pas de victimes."



Selon TASS, un des drones est tombé sur Komsomolsky Prospekt, près du ministère russe de la Défense, tandis qu'un autre a touché un centre d'affaires de la rue Likhacheva, près de l'un des principaux boulevards périphériques de Moscou.



Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que les frappes de drones avaient touché des bâtiments "non résidentiels" vers 4 heures du matin, heure locale (01H00 GMT).



Il a indiqué que les services de secours étaient mobilisés sur les lieux et qu'il n'y avait pas de victimes.



L'agence de presse RIA Novosti a diffusé des images vidéo du centre d'affaires, où l'on peut voir quelques dégâts au sommet du grand bâtiment.



La route qui y accède a été fermée.



Moscou a fait l'objet de plusieurs attaques de drones cette année, l'une d'entre elles ayant même touché le Kremlin en mai.



Au début du mois, la Russie a déclaré avoir abattu cinq drones ukrainiens qui avaient perturbé l'aéroport international Vnukovo à Moscou.