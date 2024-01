Détournement de fonds : en voulant rendre service à son ami basé en Amérique, Y. Ba retire 2,5 millions FCFA de Ecobank et se fait coffrer.

L’affaire est mise en délibéré au 25 janvier… L’affaire est mise en délibéré au 25 janvier…

Poursuivi pour accès frauduleux dans un système informatique et vol par le biais d’un système informatique, le jeune Y. Ba a été jugé, ce 18 janvier au devant la chambre correctionnelle. En effet, il est reproché au mis en cause par Ecobank d’avoir frauduleusement retiré 2,5 millions FCFA. Attrait à la barre, le prévenu a contesté les accusations et s’explique.« Un ami qui se nomme Prince W. m’a appelé depuis l’Amérique pour me demander de l’aider à retirer une somme d’argent d’un compte bancaire pour le donner à un nommé Thidéra. Il m’a demandé si j’avais un compte bancaire et je lui ai répondu par l’affirmative car j’avais un compte logé à Ecobank », a soutenu Y. Ba. Il a ainsi rappelé les circonstances dans lesquelles, il a été interpellé.« Je suis parti récupérer l’argent qui a été transféré dans mon compte. Lorsque je suis retourné à Ecobank pour me faire une carte visa, on m’a fait savoir que mon compte a été bloqué avant de procéder à mon arrestation pour détournement de fonds », a-t-il dit.Interpellé sur les raisons pour lesquelles l’argent devait forcément passer par lui alors qu’il existe plusieurs moyens digitaux de transfert sans pour autant passer par un intermédiaire, il met en évidence son compte bancaire.« L’argent a transité par moi parce que j’avais un compte bancaire alors que le destinataire n’en avait pas. J’ai retiré en tout 2,3 millions FCFA avant d’envoyer la somme par Wave au destinataire Thidéra qui a un numéro expresso », a indiqué le prévenu.Interrogé sur sa relation avec l’expéditeur basé en Amérique, il a évoqué un lien amical.« Je n’ai pas de relation particulière avec Prince W. c’est juste une connaissance. Il venait de temps à autre en vacances au Sénégal. C’était la première fois qu’il m’envoyait une telle somme d’argent. Je n’ai jamais pensé que cela allait me causer ce problème », a dit Y. Ba.Le parquet a dans sa réquisition demandé l’application de la loi pénale. Pour la défense, son client a été trahi par sa naïveté et est victime de sa gentillesse.« Il est de bonne foi et n’a jamais pensé agir de la sorte. Il voulait simplement aider une connaissance », a expliqué l’avocat qui a plaidé pour sa relaxe.