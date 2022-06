Déthié Fall condamné : « Ce verdict montre qu'ils n'en voulaient qu'à lui… » (Cheikh Tidiane Youm)

Après plus de 3 heures d'horloge d’attente pour prononcer le délibéré, le juge du tribunal de la grande instance de Dakar a condamné Déthié Fall, mandataire de la coalition YAW à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 100.000 FCFA.



Le reste des 8 détenus ont été renvoyés des fins de poursuite. Ils avaient tous été arrêtés lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi non autorisée, du 17 juin passé.



Pour Cheikh Tidiane Youm de la coalition susnommée, ce verdict renseigne que cette condamnation de Déthié Fall montre qu'ils n'en voulaient qu'au leader du PRP...