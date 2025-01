Détention de Lat Diop: Les partisans de l’ancien DG de la Lonase interpellent les défenseurs des droits humains sur « un acharnement injustifié »

Depuis près de quatre mois, l’ancien ministre et ex-directeur général de la Lonase Lat Diop, est en détention pour détournement présumé de deniers publics. Ce dimanche, ses partisans notamment dans la banlieue à Guediawaye ont crié leur ras-le-bol face à ce qu’ils considère comme « un acharnement injustifié ».







« Nous dénonçons vigoureusement cette situation inacceptable et appelons tous les Sénégalais épris de justice à se joindre à nous pour exiger la vérité et l'équité. C’est une détention sans fondement. Nous rappelons que Lat Diop n'a jamais été épinglé par un quelconque rapport officiel dans ce pays. Pourtant, il se trouve emprisonné sur des accusations dénuées de preuves, ce qui constitue une grave injustice » ont dénoncé les partisans de l’ancien ministre dans leur déclaration liminaire ce dimanche, lors d’un point de presse. Ils appellent à la mobilisation des forces vives et interpellent les défenseurs des droits de l'Homme, chefs religieux et tous les citoyens épris de justice.