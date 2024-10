Désinformation : Accra accueille le sommet des journalistes spécialistes en fact-cheking

Selon Noko Makgato, directeur exécutif d'Africa Check, « Un rassemblement comme celui-ci est très important pour faire avancer la lutte contre la désinformation sur le continent pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu'il favorise une culture de collaboration et de partenariat. Sans cela, nos efforts ont moins de chances d'aboutir ».



Durant ce sommet, différents intervenants vont évoquer durant des tables rondes, des ateliers et des présentations le fléau de la désinformation et son impact sur la démocratie et sur les sociétés.







Aussi seront abordés les thèmes de l'amélioration de la culture numérique, les efforts de vérification des faits, le partenariat avec des plateformes technologiques pour réduire la diffusion de fausses informations et la promotion de l'éducation aux médias auprès du public. Les journalistes et experts à Accra souhaitent se mobiliser pour renforcer les acquis et faire preuve d’innovation, notamment dans un contexte où 24 pays africains sur les 64 vont tenir des élections en 2025. Cette rencontre se tient dans un contexte où le numérique et l’intelligence renforcent les possibilités pour chaque citoyen de créer du contenu à partir de son smartphone ou de son ordinateur sans tenir des exigences liées à l’éthique et à la vérification des faits.







Il y aura à l’issue des deux jours d’assises des récompenses attribuées dans différentes catégories. Le prix Fact-Check de l'année par un journaliste en activité. Le Prix Fact-Check de l'année par un professionnel de la vérification des faits. Le prix Fact-Check de l'année par un étudiant en journalisme.







Le réseau Africa Facts est passé de deux organisations en 2017 à plus de 50 organisations. Les membres parlent anglais, français, arabe et amharique. Il vise à renforcer et à élever la pratique de la vérification des faits et du renforcement de la résilience informationnelle sur le continent.