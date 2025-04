Derniers réglages du défilé du 4 avril : une répétition générale décisive sous la houlette du Colonel Clément Nassalan

Sous la supervision rigoureuse du Colonel Clément Nassalan, à la tête de la zone militaire numéro 1 dans la région de Dakar, les répétitions générales pour le défilé du 4 avril se sont déroulées dans une ambiance marquée par la discipline et la rigueur. Cette répétition, indispensable pour assurer la réussite de l'événement, a permis de rassembler tous les intervenants clés, depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'aux parades motorisées et à pied des forces de défense et de sécurité, sans oublier la participation des écoles de formation militaire et paramilitaire. L'objectif primordial était de déceler les éventuelles lacunes, de les rectifier et de garantir une exécution parfaite le jour venu.







Le Colonel Nassalan a souligné l'importance de ces répétitions, qui ne sont pas destinées à être parfaites, mais à mettre en lumière les petites imperfections à corriger. Ainsi, de nombreuses observations ont été faites, principalement sur des aspects techniques et de coordination. Ces ajustements, bien que minimes, nécessitent une attention particulière, et le Colonel Nassalan a assuré que les consignes données seraient suivies avec rigueur. En dépit des quelques imperfections relevées, le climat reste positif, et la confiance est placée dans le travail collectif des acteurs impliqués pour que, d'ici 48 heures, tout soit prêt pour un défilé réussi.







L'innovation marquante de cette année est l'incorporation des intervenants culturels dans le cortège. Pour le Colonel Nassalan, c'est un progrès important qui valorise la culture sénégalaise dans toutes ses nuances. Les représentations culturelles mises en scène ont apporté un aspect singulier à la répétition, et même si quelques modifications avec les intervenants culturels demeurent nécessaires, la contribution de ces derniers sans aucun doute valorise l'événement. Ces innovations ne sont pas simplement un embellissement, elles représentent aussi un authentique miroir de l'identité et de la diversité culturelles du Sénégal.