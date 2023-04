Derby de la banlieue : Le message du Premier ministre aux présidents de GFC et de l'As Pikine

Le Premier ministre qui gère l'intérim du ministre des Sports a reçu ce vendredi après-midi les présidents de l'As Pikine et de Guédiawaye Football club. Ceci à quelques heures de la rencontre qui doit se jouer au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.



Amadou Bâ a fait savoir aux deux présidents que le Chef de l'Etat comprenant l'enjeu de ce derby, a instruit les autorités d'ouvrir le stade Me Abdoulaye Wade pour la première fois au championnat local. Une opportunité qu'ils doivent saisir pour faire vivre au public la ferveur du derby de la banlieue.