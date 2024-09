Dépollution de la baie de Hann: l’ONAS à l’œuvre à la 4e journée du « Settal Sunu Rèew »

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a été en première ligne à la baie de Hann lors de la 4ème de la journée ‘’ Setal Sunu Rèew’’. Il a déployé des engins lourds contribuant du coup à la réussite de l’opération. Mais au-delà du nettoiement, l’ONAS est à fond dans la construction des ouvrages stratégiques qui redonneront à la baie son lustre d’antan.







Le chef de département de la Direction de l’Exploitation et de la Maintenance, Lamine Samb a levé un coin du voile sur les travaux en cours. « Il s’agit de la dépollution de la baie de Hann avec notamment une station d’épuration qui est en cours de réalisation et qui est presque terminée. C’est un ouvrage pour le traitement des eaux usées industrielles. L’Onas et ses équipes se sont mobilisées pour faire le nettoyage, en débarrassant ces ordures qui seront déployées à la décharge de Mbeubeuss » a t-il indiqué.