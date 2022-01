Département de Kaolack : La coalition Benno Bokk Yakaar conteste les résultats provisoires et annonce l'introduction d'un recours.

Les mandataires de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le Département de Kaolack s'inscrivent en faux contre les résultats provisoires publiés par la commission départementale de recensement des votes.



Ils l'ont fait savoir dans un communiqué lu à Dakaractu Kaolack. "Après la publication des résultats provisoires des élections locales du 23 janvier 2022 par la commission départementale de recensement des votes du Département de Kaolack, les mandataires de la Coalition Benno Bokk Yakaar constatent des non conformités au niveau de beaucoup de bureaux de vote qui se traduisent notamment par l'attribution de leurs scores à des coalitions concurentes. Ces non conformités ont eu pour conséquence de minorer les résultats de la coalition Benno Bokk Yaakaar pour les scrutins municipaux et pour le scrutin départemental".



Et pour que ces anomalies soient corrigées dans les meilleurs délais, la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Kaolack a décidé d'engager les procédures idoines pour rétablir la vérité des urnes. "La coalition Benno Bokk Yaakaar du Département de Kaolack conteste les résultats provisoires publiées et engage dès à présent les procédures en vue du rétablissement de la vérité des chiffres pour les scrutins municipaux et le scrutin départemental".