Denver : Les autopsies des dépouilles de Djiby Diol et Cie attendues dans la semaine.

La famille Diol présente à Denver est en train de se démener pour rapatrier les dépouilles, après l’incendie qui a coûté la vie à 5 de leurs membres. Abdoulaye Djibril Diol, le patriarche de cette famille endeuillée, a révélé que l’heure est actuellement aux préparatifs pour le rapatriement de Djibril Diol et des 4 autres membres de sa famille décédés. Dans un entretien téléphonique accordé à Dakaractu, Pa Diol a salué l’assistance de l’État devant ce malheur qui frappe sa famille.





‘’Nous sortons d’un week-end. Je crois que les autorités en charge de l’enquête ont repris les choses aujourd’hui. Ce dont je suis certain est que les autopsies se feront dans les heures qui suivent. Nous nous attendons à ce que ce soit fait au plus tard demain. Nous prendrons le vol à destination de New-York, dès que les dépouilles nous seront livrées. Nous n’allons pas attendre que l’enquête soit bouclée. Le consul général a fait tout le nécessaire. C’est lui qui a en charge toutes les formalités nécessaires. En plus, il y a un comité qui s’occupe de son côté, des affaires de feu Djibril Diol. Deux avocats, une organisation de musulmans basée à Washington ainsi qu’un groupe de noirs américains se sont investis dans cette affaire pour nous aider’’, a dit le Vieux Diol.



Occasion qu’il a mise à profit pour saluer le soutien que lui a apporté l’État suite au décès dans ce drame, de ses deux propres enfants (son fils, de sa fille), de sa belle-fille et de ses deux petites-filles. ‘’Sincèrement, je n’ai rien à reprocher à l’État. Le Consul général, El Hadj Ndao est venu ici, il a pris en charge toutes les dépenses nécessaires. Il est en contact avec les autorités médicales qui s’occupent des 5 dépouilles. Aujourd’hui, la question que les amis et collègues de Djiby et le reste de la famille nous nous posons, c’est de savoir combien de billets d’avion seront mis à la disposition de la délégation qui va accompagner les dépouilles. L’État a pris en charge le voyage Denver/New-York, New-York/Aibd et nous a manifesté sa volonté de nous convoyer jusqu’au Fouta si on veut. Le Consul général a dit que si les dépouilles nous sont livrées dans les plus brefs délais, il y a un vol prévu le dimanche qui pourrait se charger de leur rapatriement. Nous serons édifiés dès ce mardi’’, a-t-il ajouté...