Dénonçant une campagne de dénigrement, Bamba Kassé décide de porter plainte contre le DG de l'APS.

Le secrétaire général du Syndicat national des professionnels de l'information et de la communication tient présentement un point de presse pour apporter des précisions sur les agissements récents du directeur général de l'Agence de presse sénégalaise.



Ahmadou Bamba Kassé dénonce un comportement cavalier du directeur Thierno Birahim Fall : " l'APS est une entité qui appartient à l'État et que certaines décisions, même si, elles lui appartiennent, doivent respecter les lois et règlements". Et le secrétaire général du Synpics de pousuivre en précisant : "il y'a 15 jours qu'une plainte a été déposée contre le directeur de l'Aps et il n'y a toujours pas de suite à cette plainte. C’est pourquoi j’appelle les autorités habilitées à s’en saisir pour que justice soit faite".



En bon syndicaliste, Bamba Kassé se dit prêt à défendre de manière légale les agents de l'Aps car, elles ont été injustement violentées".

Compte tenu de toutes ces remarques, le secrétaire général du Synpics "a décidé de porter plainte contre de DG de l'APS pour diffamation, calomnies et entrave aux libertés des travailleurs".



Toutefois, Bamba Kassé annonce que de prochaines sorties vont être menées pour continuer la lutte qui ne s'arrêtera point jusqu’à ce que les travailleurs dans le milieu de la presse soient considérés à leurs propres valeurs.