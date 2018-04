Démission du magistrat Dème : le ministre de la Justice soupçonne « une façon spectaculaire de s’engager en politique »

Interpellé ce dimanche par Mamadou Ibra Kane sur la démission du juge Ibrahima Dème : le ministre Ismaïla Madior Fall a répondu : « Il m’a envoyé la lettre. Je me suis dit : quand quelqu’un démissionne de façon fracassante et entre en politique, il y a une suspicion. C’est une façon spectaculaire de s’engager en politique. Je n’ai rien vu dans la lettre ». Pour le garde des Sceaux, qui était l’invité du Grand Jury ce dimanche, le président de la République est ouvert à toutes les réformes qui ne fragilisent pas les équilibres des institutions.



Pour e qui concerne l’ex-patron de l’athlétisme mondial, M. Fall a éclairé : « Je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas révéler ici tout ce que la justice sénégalaise a fait pour protéger Lamine Diack. Nous respectons la souveraineté de l’Etat français ».



Au sujet d’une supposée enquête ouverte contre M. Ousmane Tanor Dieng, le ministre n’est pas sorti de sa réserve pour confirmer ou infirmer. Tout au plus, a-t-il dit : « A ma connaissance, non ».