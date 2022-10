Démission de Aminata Touré du groupe parlementaire BBY : "Si elle se comporte comme quelqu’un qui ne fait pas partie de la majorité, elle sera démise de son mandat de député." (Ismaïla M. Fall)

Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, s’est voulu on ne peut plus clair sur la démission de Mme Aminata Touré du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Mme Aminata Touré est désormais non inscrite ayant décidé de ne plus faire partie de la majorité présidentielle. Selon le garde des sceaux, ministre de la justice, le Pr Ismaïla Madior Fall, qui était l'invité de Mamadou Ibra Kane ce dimanche, "si elle cumule un comportement par le discours, par l’attitude, par le positionnement, par le vote comme quelqu’un qui ne fait pas partie de la majorité, elle sera démise de son mandat de député. Parce que la constitution est claire, tout député qui démissionne de son parti sera automatiquement déchu de son mandat », a déclaré le ministre de la justice. Toujours selon lui, « ce n’est pas seulement l’acte formel de démissionner, mais on peut à partir de son comportement, de son attitude, de son discours montrer qu’on a démissionné. Moi je considère qu’elle est de bonne foi et qu’elle est toujours de la majorité même si elle est non inscrite », a dit IMF.