Demi-finale Sénégal vs Burkina Faso, Aliou Cissé livre les clés du match : « Les difficultés qu'on a... »

Les deux sélections se connaissent bien et le Burkina Faso est l'une des belles équipes qui ont séduit les supporters depuis le début de la CAN. Pour ces retrouvailles entre Lions de la Téranga et les étalons du Burkina Faso, Aliou Cissé ne s'attend pas du tout à une rencontre facile. En 12 matchs de toutes compétitions confondues, le Sénégal n'a battu le Burkina qu'à trois reprises pour sept nuls et deux défaites. Autant dire que les devis sont assez équilibrés...