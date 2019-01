Dématérialisation des procédures : La douane tend vers une formalisation des secteurs économiques

La troisième édition des journées pleins feux sur la dématérialisation des procédures douanières et des formations du commerce extérieur s'est tenue ce jeudi. Selon Moctar Kettani Doucouré, coordinateur de la direction générale de la douane sénégalaise, la dématérialisation permettra de gagner en terme de coût, de temps de dédouanement et d'améliorer l'environnement des affaires.





Interpellé sur le secteur informel, le douanier note que l'administration qu'il coordonne accompagne les opérateurs économiques qui interviennent dans ce secteur. Ce, dans le but de leur permettre de rendre ce secteur visible et porteur de croissance. Pour ce faire, dit-il, il faudrait quitter l'informel. C'est dans ce sens que la dématérialisation aide à aller vers cette formalisation qui permettra à l'État d'élargir son assiette fiscale.