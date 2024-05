Délégation de compétences au PM : « Le régime actuel ne peut pas faire l’économie d’un référendum » (Madiambal Diagne)

Le renforcement des compétences du premier ministre est, depuis l’arrivée du tandem Diomaye-Sonko, un sujet très agité. Plusieurs observateurs évoquent cette éventualité qui, visiblement peut se faire mais, bien encadrée. C’est l’avis de Madiambal Diagne qui se prononçait sur la 7tv ce mercredi. En donnant son point de vue sur la question d’une possibilité de délégation de pouvoir du président de la république à Ousmane Sonko, le journaliste précise : « le président de la république peut se délester de certains pouvoirs, mais il faut dans ce cas une forme législative. Il faudra passer par l’assemblée nationale. Les compétences du président de la république sont constitutionnelles. Et la réforme de la constitution doit être de mise. Dans ce cas, soit on passe par l’assemblée à la majorité des 3/5 ou passer par un référendum ». Mais se voulant plus clair dans son argumentaire, Madiambal Diagne estime qu’avec le nouveau régime, il faut se préparer à donner la voix au peuple. « Il faut se préparer au référendum. Je pense qu’il ne faut pas faire l’économie d’un référendum. Si Bassirou Diomaye Faye veut procéder à ces réformes, il faut nécessairement un référendum. En passant par l’assemblée nationale, je ne pense pas que ce régime puisse obtenir les 3/5 des voix » indique le directeur du Groupe Avenir Communication. Le président de la république accorde le droit de grâce, nomme à tous les postes civils et militaires, définit la politique de la nationale, préside le conseil supérieur de la magistrature et le conseil des ministres etc… Tant d’exemples de fonctions qui sont dans la constitution et qui, selon Madiambal Diagne, ne peuvent faire objet de délégation sans révision de la constitution.