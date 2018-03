Dédicace du livre « Diplomatie, 20 ans à la place » : L’alléchante anecdote du professeur Amadou Ly sur son ancien étudiant Mankeur Ndiaye

Le Professeur Amadou Ly, Professeur de littérature africaine à l’Université Cheikh Anta Diop, a eu à enseigner dans sa classe un certain Mankeur Ndiaye, alors étudiant au Département de Français. Le Professeur qui avait en charge de faire la présentation du livre « diplomatie 20 ans à la place », est revenu sur une anecdote qui l’a marqué il y a alors 30 ans, et qu’il était maitre assistant.

« J’ai fait l’erreur d’utiliser le mot dialectique. Alors Mankeur Ndiaye qui était dans la classe a levé la main pour me demander de leur donner la signification du mot. J’ai donné alors le sens que je pensais être réel. Il en a souri et m’a dit que ce n’était pas le cas » expliquera t’il dans un éclat de rire de la salle.

« En 40 ans de présence dans l’enseignement supérieur, c’était la seule fois qu’un étudiant me contredisait sur un mot » a ajouté le Professeur Ly, ce qui montrait de « la pertinence de cet étudiant » a-t-il confié.

Sur le livre, le Professeur Ly de dire que c’est un livre utile, « ce n’est pas pour un souci de gloriole qu’il a écrit le livre mais à l’intention de ses amis et des générations montantes à qui il offre ce que c’est le refus de la démission ».