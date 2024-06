Décret présidentiel : Le chef de l’Etat acte une nouvelle réorganisation au sommet de la République

Le président de la République a sorti le décret n° 2024-940 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères.







Il s’agira d’une réorganisation des services de l'Etat qui sont répartis entre la présidence de la République, la Primature et les autres ministères à travers une structuration définie. Aussi le contrôle des établissements publics énumérés qui relève des ministères ainsi que celui des sociétés nationales et des sociétés à participation publique relevant aussi, de la présidence de la République et des ministères.







Le chef de l’Etat instruit le premier Ministre et le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République sont chargés, de se charger de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.