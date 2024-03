Décès tragique de Samba Dior Diagne (Papi) en France : sa famille saigne du cœur et accuse la police française

Le décès du jeune Sénégalais Samba Dior Diagne, plus connu sous le nom de Papi, a été une nouvelle difficilement acceptable par les membres de sa famille. Établi en France, après l’obtention de son baccalauréat, Samba voyait une très belle carrière devant lui, mais hélas personne ne s’attendait à sa mort subite et atroce.

C’est juste après avoir intégré une nouvelle entreprise comme informaticien et testeur QA au début du mois de septembre dernier, que ce jeune de 31 ans a été froidement abattu dans la nuit du 12 au 13 mars dans son appartement situé dans le quartier Blanc-Riez, Wattignies.

Accusé par ses voisins de tapage nocturne, la police française s’est vite dépêchée sur les lieux pour une intervention.

Selon les informations reçues par les membres de sa famille basée à la Sicap Liberté 4, la police française n’a pas dit la vérité sur cette affaire, car la thèse selon laquelle le défunt était d’habitude très agressif, allant même jusqu'à l’assimiler à quelqu'un d'atteint de troubles psychologiques, est battue en brèche par sa grande sœur Adama Diagne.



« C’est très flou et incompréhensible Samba nous a récemment contacté sans aucune difficulté nous n’avons rien remarqué d’inhabituel en lui, et il nous a même envoyé notre « Soukeurou Koor », est-ce-que quelqu’un qui a des troubles peut réfléchir ainsi et avoir une telle maturité », rapporte-t-elle au téléphone.

Selon Adama, cet acte est du pur racisme envers son frère. Aujourd’hui même si les autorités étaient en campagne pour la présidentielle, Adama espère qu’elles feront le nécessaire pour que cette affaire soit tirée au clair.

Par ailleurs, elle a déjà contacté l’ambassadeur du Sénégal basé en France pour que le rapatriement du corps se fasse dans les meilleurs délais...