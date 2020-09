Décès suite aux dernières pluies : La Ministre Ndèye Saly Diop Dieng présente les condoléances du chef de l'État.

C'est une journée entière que la ministre de la famille, de la femme, du genre et de la protection des enfants a prise pour se rendre dans les différentes familles qui ont perdu leurs proches ou enfants, suite aux dernières pluies enregistrées un peu partout sur le territoire national. C'est une visite guidée à Dakar et sa banlieue que la coordonnatrice des femmes de l'Apr a mené avec ses différents collaborateurs et des parlementaires dans ces lieux qui vivent présentement le calvaire à cause des inondations.



Ndèye Saly Diop Dieng a d'abord entamé ses visites à Rufisque Est où un jeune qui avait presque atteint la trentaine, est décédé en sauvant la vie d'autrui. Dame Diagne Diop était un volontaire de la Croix rouge qui n'a pas survécu aux effets des inondations. Sa famille, ses amis, ont tous salué le geste de la ministre. Un plaidoyer pour élever le jeune Dame au grade de citoyen d'honneur n'a pas également été omis par ses proches.



À l'étape de Bambilor, la famille Faye qui a également perdu son fils à la fleur de l'âge, a profité de la présence de Ndèye Saly D. Dieng pour remercier cet acte de reconnaissance et d'empathie de la part du président Macky Sall.



Juste aux environs de 15h, le cortège du ministre a franchi le sol de Guinaw Rails Sud pour retrouver la famille de Bassirou Sarr, disparu dans le tunnel rempli d'eau de pluie samedi dernier. Les condoléances ont eu lieu sous un climat pluvieux même si, la ministre est parvenue malgré certaines contraintes à bien écouter les populations de la localité. Le maire de Guinaw Rails Sud qui était présent a rappelé à la ministre, l'urgence d'informer le président de la République de la situation chaotique au niveau de Guinaw Rails avec ces inondations qui ne trouvent toujours pas de solution.



À Cambérène, la représentante du président Macky Sall auprès des populations victimes des dernières inondations était pratiquement chez elle, car connaissant bien la famille qui a perdu son fils Pa Assane Gaye. Des prières ont sanctionné ses visites à Grand Yoff où il a été également question pour les populations, de faire focus sur l'urgence de solutions face à ce "vécu quotidien" lié aux inondations.



La ministre promettra d'ailleurs de transmettre tous ces plaidoyers au président de la République sans oublier de rappeler les efforts déjà consentis par l'État du Sénégal dans le cadre du plan décennal de lutte contre les inondations qui est toujours en vigueur pour soulager les populations.