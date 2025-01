Décès de Serigne Dame Atta Mbacké: Le Président Bassirou Diomaye Faye présente ses condoléances à la communauté Mouride

Quelques heures après l'annonce du décès du dignitaire Mouride, Serigne Dame Atta Mbacké, petit-fils du fondateur du mouridisme, Khadimou Rassoul, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présenté ses condoléances au khalif Général et à toute la communauté mouride.

"Je présente mes condoléances les plus attristées à Serigne Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides, à la communauté mouride et à l’ensemble des musulmans, suite au rappel à Dieu de Serigne Dame Atta Mbacké. Que son âme repose en paix et que son exemple continue d’inspirer notre nation", a-t-il écrit sur sa page X (Ex Twitter).



Pour rappel, Serigne Dame Abdourahmane Mbacké plus connu sous le nom de Serigne Dame Atta Mbacké fut le khalife de Serigne Ibrahima Mbacké Ibn Khadim Rassoul. Il faisait partie du groupe des petits-fils de Serigne Touba les plus âgés du moment.