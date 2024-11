Décès de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances : l’interrogation « intrigante » de Madiambal Diagne 

« Aujourd'hui, la capacité de l'homme d'État, l'honnêteté du citoyen qui a préféré mourir plutôt que de subir l'affront du doute. Toutes les explications du monde ne justifieront pas que nous n'ayons pas su délivrer au chien l'honneur d'un homme, et enfin sa vie… »: ce sont les mots de l’ancien président français Mitterand qui, lors de son allocution publique en hommage à Pierre Bérégovoy, à Nevers en 1993. En effet, l’ancien Premier ministre français du ( 2 avril 1992 au 29 mars 1993) visé par des soupçons de corruption ciblant sa personne, s’est suicidé un mois plus tard.



Madiambal Diagne s’interroge sur « les circonstances de la mort de l’homme de Nioro du Rip) et cite cette assertion de l’ancien président français suite au rappel à Dieu de Moustapha Bâ. « Le décès de Bosquier nous fait penser aux mots de Mitterrand, lors du suicide de son ministre de l'Économie et des Finances, Pierre Beregovoy: "Toutes les explications du monde ne justifieront pas que l'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme, et finalement sa vie"…. », a écrit le candidat investi sur la liste de la coalition Jam Ak Jariñ.