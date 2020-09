Décès de Mariba à Tawa Mboudaye à cause des pluies diluviennes : Serigne Mbaye Thiam à Ndiaffate pour présenter les condoléances de la nation et du chef de l'État à sa famille.

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur Tawa Mboudaye ( commune de Ndiaffate), causant ainsi la mort de Mariba, un jeune d'environ 20 ans qui aidait un charretier à traverser le pont, le ministre de l'eau et de l'assainissement accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans ce village afin de présenter les condoléances de la nation et celles du chef de l'État. Selon Serigne Mbaye Thiam, le jeune homme a perdu la vie dans des conditions difficiles mais aussi dans des conditions héroïques. " Je suis venu au nom de l'État, au nom de toute la nation sénégalaise, présenter les condoléances à sa famille et leur témoigner de notre solidarité, de notre soutien, mais en même temps prier pour le repos de l'âme de Mariba".