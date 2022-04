Décès de Madame Astou Sokhna / Renforcement de la formation du personnel de santé, (70 milliards FCFA investis dans la Santé de la Mère, de l’Enfant) : Diouf Sarr sur de nouvelles bases.

Sur la base des éléments du dossier, le décès de Madame Astou Sokhna est considéré comme un décès maternel évitable, à travers une bonne évaluation du risque et une surveillance optimale durant son séjour à la maternité, a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la santé et de l’action sociale, lors de son point de presse tenu ce jeudi au sein du ministère.



En effet, face à cette situation, des mesures ont été prises telles que la révocation du Directeur prononcée lors du conseil des ministres de ce mercredi 13 avril 2022. Mais aussi la suspension des agents de garde impliqués dans le décès. Ces derniers seront probablement licenciés pour négligence ayant entraîné mort d’homme conformément aux instructions données au Directeur.



Cependant, en dépit de cette situation regrettable notée dans le système de santé, il a aussi connu des progrès significatifs et réalisé de grandes performances au cours de ces dernières années. Le ministre de préciser que pour ce qui est des données en matière de santé maternelle et infantile, la mortalité maternelle a baissé, elle est passée de de 392 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2010 à 236 décès en 2017, le Sénégal est classé premier dans la zone UEMOA. La mortalité infanto-juvénile a elle aussi fortement baissé, elle est passée de 72 pour mille en 2010 à 37 pour mille en 2017. Il en est de même de la mortalité néonatale qui est passée de 29 pour mille naissances vivantes en 2010 à 21 pour mille en 2019. Sur ce, le Gouvernement a mis en œuvre le projet « Investir dans la Santé de la Mère, de l’Enfant et de l’Adolescent » d’un montant de 70 milliards FCFA qui permettra d'améliorer l'utilisation des services essentiels de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent répondant aux normes de qualité.



En outre, poursuit- il, le Gouvernement compte accentuer ses efforts pour améliorer ces indicateurs et humaniser les structures sanitaires. D’ailleurs, un accent particulier va être mis sur le renforcement de la formation du personnel de santé surtout en ce qui concerne l’accueil dans les structures sanitaires.



Par ailleurs, suite aux plaintes des syndicats de l’hôpital Aristide le Dantec, le plateau technique des structures sanitaires va être renforcé. Dans ce cadre, il est prévu la reconstruction de l’hôpital Aristide le Dantec, conformément aux instructions du Chef de l’État. Un projet de l’État du Sénégal qui sera réalisé en accord avec le personnel de l’Hôpital.