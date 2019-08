Décès de Amath Dansokho : La levée du corps aura lieu demain à 9h à l’hôpital Principal de Dakar

Le Secrétaire général du Parti de l’Indépendance et du Travail Samba SY, le secrétariat du Comité Central, le

Bureau politique, le Comité Central du PIT ainsi que l’ensemble des militantes et militants du PIT ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur Président d’honneur, Ministre d’Etat, le camarade Amath DANSOKHO.



Décès survenu à Dakar le vendredi 23 août 2019.



La levée du corps aura lieu le dimanche 25 août 2019 à 09h00 à l’hôpital Principal de Dakar et l’enterrement à Saint-Louis au cimetière Thiaka NDIAYE.



Le Secrétariat du Comité Central