Débordement du fleuve Sénégal : La coalition « Sopi Sénégal » invite le gouvernement à déclencher le plan ORSEC

La coalition « Sopi Sénégal », n’est pas insensible au débordement du fleuve Sénégal qui a touché les populations du Nord. Face à la montée significative des eaux sur plusieurs stations du fleuve, la coalition « Sopi Sénégal » a réagi via un communiqué de presse.

« La coalition Sopi Sénégal tient à exprimer toute sa solidarité et sa sympathie aux populations riveraines du fleuve Sénégal et de ses affluents, victimes des inondations provoquées par les lâchers d’eau du barrage de Manantali.



Tout en comprenant la nécessité de cette opération pour éviter la submersion des digues dudit barrage, « la coalition Sopi exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures idoines pour apporter assistance et protection aux populations sinistrées, en déclenchant si nécessaire le Plan ORSEC.



C’est l’occasion aussi pour le gouvernement de revisiter le projet de Réseau Hydrographique National imaginé par l’ancien président Maître Abdoulaye Wade dont la vision en matière de maîtrise de l’eau nous oriente dans notre programme », a-t-il recommandé.