Débat houleux entre Badara Gadiaga et Boubacar Camara: le chroniqueur, victime d’intimidation à la fin de l’émission Jakaarlo Bi

C’était très tendu hier sur le plateau de Jakaarlo Bi face à Boubacar Camara leader de Jengu Tabax et soutien de Pastef et le chroniqueur de la Tfm, Badara Gadiaga. Tout est parti de l’interpellation de l’ancien directeur des douanes suite à une intervention du chroniqueur. « Vous venez sur ce plateau sous les habits d’opposants sans l’assumer… » a déclaré Boubacar Camara qui ne tardera pas à encaisser la réplique du chroniqueur: « Ce que vous devez éviter, c’est d’être l’envoyé spécial de ces politiciens que vous avez critiqué il y’a quelques mois… », rétorque Badara Gadiaga.





Un débat houleux s’en est suivi qui aura nécessité l’arbitrage de Abdoulaye Der, modérateur de l’émission pour départager les deux protagonistes. Mais à la fin de l’émission, des éléments de sécurité qui accompagnaient Boubacar Camara se sont introduits sur le plateau et proférer des menaces à l’endroit du chroniqueur. Il aura fallu l’intervention de la sécurité de la Tfm pour éconduire cette dizaine de personnes qui, visiblement étaient animés par l’esprit d’intimidation suite à l’intervention de Badara Gadiaga contre Boubacar Camara. Selon nos informations, il avait été proposé au chroniqueur de changer d’itinéraire pour éviter toute confrontation ou altercation avec ceux qui l’attendaient dehors pour « lui régler son compte ». Ce que celui-ci n’a pas accepté, jugeant qu’il va simplement passer par la porte principale comme il le fait chaque semaine en rejoignant le plateau de Jakaarlo Bi.